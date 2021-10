Bayern Monaco, Lucas Hernandez non andrà in carcere per violenza domestica

(ANSA) - MADRID, 27 OTT - Non andrà in carcere il nazionale francese del Bayern Monaco Lucas Hernandez, condannato in Spagna a sei mesi di reclusione per non aver rispettato una misura di allontanamento a seguito di una condanna per violenza domestica. La giustizia spagnola oggi ha accolto il suo appello. "Riteniamo che il ricorso debba essere accolto e che l'esecuzione della sentenza di privazione della libertà inflitta a Lucas Francois Bernard Hernandez debba essere sospesa", ha indicato nella sua decisione l'Alta Corte di giustizia di Madrid, alla vigilia del termine fissato dal tribunale per l'ingresso volontario in carcere del giocatore. (ANSA).