Bayern Monaco, Muller: "Penso alla Lazio da due settimane e mezzo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Thomas Muller non ha intenzione di mollare. In un'intervista rilasciata alla stampa tedesca, l'attaccante del Bayern Monaco ha parlato della sfida contro la Lazio. All'Allianz Arena entrambe le squadre si giocheranno il loro futuro in Europa: si ripartirà dall'1-0 in favore dei biancocelesti grazie alla rete di Ciro Immobile. Il numero 25 vuole assolutamente passare il turno. Di seguito le sue parole: "Da due settimane e mezzo ho in mente ho in mente la prossima partita in casa contro la Lazio. Le serate di Champions all'Allianz sono sempre qualcosa di speciale. Io prima di essere un calciatore ero un tifoso e in serate come questa la tensione è palpabile. Partiamo da un gol di svantaggio, ma abbiamo un compito fattibile. Sono convinto che marceremo come vigili del fuoco. Sarà importante rimanere disciplinati: non importa se segneremo dopo pochi minuti o nel secondo tempo".