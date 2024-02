Bayern Monaco, rivoluzione in estate: gli "intoccabili" sono solo quattro

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Il Bayern Monaco non sta affrontando una stagione felice, anzi. La squadra di Thomas Tuchel ha perso la Supercoppa di Germania, è già stata eliminata dalla Coppa di Germania ed è a meno 8 dal Bayer Leverkusen in Bundesliga. Per questo la società sta già programmando il futuro e, bensì il nuovo ds Max Eberl non sia ancora nel club, avvierà presto un processo di rinnovamento che comporterà anche prendere alcune decisioni scomode.

Secondo quanto riportato da As, una delle priorità sarà trovare un degno erede di Alaba, che da quando è stato ceduto al Real Madrid non è stato sostituito. Manca un leader perché Upamecano non ha convinto, Kim non è un carismatico e De Ligt non è una soluzione valida per l'attuale allenatore dei bavaresi, che lo ha ormai relegato al ruolo di terza scelta. Anche Kimmich a centrocampo è un po' solo e ha bisogno di qualcuno che lo sostenga.

In vista della prossima stagione sono solamente 4 a oggi gli intoccabili: il primo è Harry Kane, che è stato acquistato in estate dal Tottenham e ha segnato addirittura 25 gol in 22 partite di Bundesliga. Gli altri che vengono riconosciuti indispensabili sono il portiere Manuel Neuer, il centrocampista offensivo Thomas Muller e l'attaccante Jamal Musiala.

