Belgio-Italia, le probabili formazioni: in attacco dubbi e cambi per Mancini

Qualificazione centrata. Il tanto sofferto 2-1 in Italia-Austria ha permesso a Mancini di approdare ai quarti di finale di Euro 2020 e continuare a sognare altre "notti magiche", proprio come quella di sabato scorso. Venerdì 2 luglio alle ore 21:00, tutti gli italiani si stringeranno fra loro: chi in piazza, chi all'Allianz Arena o chi davanti al proprio schermo, a sostenere la propria Nazionale. Nel frattempo però, il ct Mancini ragiona su quale tridente schierare contro il Belgio e alcuni dubbi iniziano a prevalere. Una prima novità riguarda il rientro di capitan Chiellini accanto a Bonucci, con Di Lorenzo e Spinazzola esterni della difesa a quattro. Il vero punto interrogativo però, rimane il tridente d'attacco azzurro. La prestazione non molto convincente del trio Berardi-Immobile-Insigne, dovrebbe spingere il tecnico a scegliere Chiesa, come possibile sostituto dell'attaccante del Sassuolo. Ma rimane aperta la questione di trovare delle soluzioni alternative a Ciro e Lorenzo. Di seguito le probabili scelte dei due allenatori.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco. All. Martinez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. All. Mancini

