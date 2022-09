Belgrano | L'ex Lazio Novaretti in lacrime: ha riportato in A il club

Il Belgrano torna nella massima serie del calcio uruguagio e grandi meriti vanno all'ex difensore della Lazio, Diego Novaretti. Novaretti è diventato un simbolo del club in queste ore per le lacrime scese a fiumi nel celebrare la promozione. "Ho sognato questo momento da quando sono tornato e ho sempre voluto la promozione. Ho salvato una chiacchierata privata con un amico in cui gli dicevo che saremmo stati campioni, e così è stato", ha dichiarato Novaretti dopo aver ottenuto la promozione col Belgrano.

Questo lo ripaga anche delle offese subite quando abbandonò il Belgrano in favore del Toluca, il club da cui la Lazio lo prelevò nel 2013: "Mio padre ha sofferto molto per questo, è stato un grande dolore per lui. La mia famiglia ha sofferto. Ora invece devo brindare con loro e con i miei migliori amici che hanno cercato di difendermi da quell'accusa per cui fui etichettato come persona non gradita", ha aggiunto Novaretti. "Sono grato alla vita. Le persone durante la mia carriera mi hanno sempre apprezzato e io ho dato il massimo che potevo". Parole quasi d'addio al calcio per il 37enne difensore centrale argentino.