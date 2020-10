Benevento - Inter, Vidal esce per infortunio: a rischio per la Lazio?

Durante il match di recupero della prima giornata di Serie A tra Inter e Benevento, Conte ha dovuto sostituire Arturo Vidal a causa di un infortunio. Il cileno ha lasciato il campo zoppicando al 52' per un dolore alla coscia sinistra lasciando il posto a Barella. Campanello d'allarme per i nerazzurri anche in vista del big match di domenica contro la Lazio, si attendono accertamenti nelle prossime ore per capire l'entità.

Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Wallace ha firmato con il Malatyaspor"

Genoa, ripresa allenamenti: c'è l'ok dell'Asl per i giocatori negativi

TORNA ALLA HOME PAGE