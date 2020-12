Benevento - Lazio, Trevisani: “Mi alzo in piedi per il gol di Immobile”

Cross tagliato di Milinkovic dalla fascia che pesca Immobile in area di rigore. Il numero 17 anticipa il diretto marcatore e in girata trafigge Montipò portando in vantaggio la Lazio sul Benevento. Un gol sensazionale apprezzato anche negli studi di Sky. Riccardo Trevisani ha commentato così la giocata fantastica del bomber campano: "Che gol che ha fatto Immobile! Mi alzo in piedi per questa rete che è di una bellezza incredibile".