Bergamo, tifosi dell’Atalanta assaltano un pub: ferita una cameriera

Ancora un episodio spiacevole che ha come protagonisti i tifosi dell'Atalanta. Dopo il lancio di oggetti dalla curva del Gewiss Stadium verso Reina nel match di campionato contro la Lazio, alcuni ultras della Dea hanno assaltato un pub in pieno centro a Bergamo causando diversi danni. È successo poco prima di mezzanotte presso il The Ritual Pub di via San Francesco d’Assisi. Come riportato da bergamonews,it, secondo le prime testimonianze di alcuni dei presenti raccolte dagli agenti della questura, alcuni sostenitori del Manchester United, venuti in Italia per assistere al match di Champions League, stavano bevendo birra e cantando nel locale. All’improvviso, all’esterno del bar, si è radunato un gruppo di tifosi atalantini con volti coperti, cinture e bastoni che ha iniziato a lanciare oggetti e acceso qualche fumogeno. I proprietari del pub hanno cercato subito di bloccare la porta d’ingresso, ma alcuni oggetti lanciati sono entrati anche all'interno. Una giovane cameriera di 24 anni è stata colpita alla testa da una bottiglia di vetro ed è stata trasportata in ambulanza alle cliniche Gavazzeni con un taglio sulla fronte. Ferito a una spalla anche un uomo inglese.