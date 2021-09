Bergomi: “Ho visto una Lazio preoccupata. Strakosha? Sarri deve decidere”

Falsa partenza per la Lazio che, nella prima giornata di Europa League, esce sconfitta da Istanbul contro il Galatasaray. Negli studi di Sky Sport, Giuseppe Bergomi ha analizzato la gara è l'episodio che l'ha decisa: "Ho visto una Lazio preoccupata. Sul gol preso Lazzari era da solo, c'è stata una mancanza di comunicazione che ha portato a prendere gol. Errore di Strakosha? Sono cose che capitano in campo. Adesso però Sarri deve decidere, o lui o Reina. Ci sta che ci sia un secondo portiere forte che stimoli il primo, ma io la penso come Allegri. Bisogna sceglierne uno e puntarci".