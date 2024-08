Besiktas, Immobile re di Turchia: le sue parole dopo la doppietta in Supercoppa

Ciro Immobile si regala una notte da sogno. Nel giorno del suo esordio con la maglia del Besiktas in finale di Supercoppa di Turchia, l'ex attaccante della Lazio ha realizzato una doppietta nel 5-0 complessivo e conquistato il primo trofeo della sua nuova avventura turca. Un avvio da record, come il primo gol segnato dopo soli 21'', il più veloce mai realizzato in una competizione che gli ha consentito di soffiare lo scettro a Mauro Icardi - oggi avversario in campo - che ne era il precedente detentore. Un impatto pazzesco quello di Immobile che, ricevuto il premio come 'Man of the match' si è espresso così dopo il triplice fischio: "Ringrazio tutti, e faccio a tutti i complimenti. Una vittoria per 5-0 non è facile, ci siamo preparati molto bene. Grazie a tutti, grazie. Festeggeremo la coppa con i tifosi. La fiducia in noi stessi che abbiamo acquisito all'inizio di questa stagione sarà molto preziosa e importante".