Boca Juniors-Fluminense: tutto sulla finale di Copa Libertadores

L'attesa per la finale di Copa Libertadores è particolarmente elevata. Gli amanti del calcio e gli spettatori di tutto il mondo vedono, in questo incontro, una degli appuntamenti più importanti della stagione: le squadre più forti del Sud America, infatti, si scontrano nel contesto di una competizione internazionale che decreta non soltanto quale sarà la squadra ad accedere al Mondiale per Club, ma anche la formazione più prestigiosa in grado di vincere una coppa continentale sicuramente molto ambita. La finale del 2023, in programma il 4 novembre allo stadio Maracana di Rio de Janeiro, vede opporsi due formazioni particolarmente conosciute nel contesto sudamericano: Boca Juniors e Fluminense. Ecco tutto ciò che c'è da sapere a proposito di quando inizia, dove vederla e chi è favorita tra le due. Insomma, indicazioni preziose anche nel contesto della copa libertadores scommesse che sono già disponibili online.

Dove vedere Boca Juniors-Fluminense in TV e in streaming

Il primo interrogativo sicuramente molto utile da considerare, in occasione della finale di Copa Libertadores, riguarda il modo in cui si potrà vedere la tanto ambita e spettacolare partita tra Boca Juniors e Fluminense in TV e in streaming. In passato, i diritti televisivi della gara appartenevano alla piattaforma di DAZN ma, nel 2023, è stata la piattaforma di streaming MOLA ad aver ottenuto i diritti per la trasmissione in streaming dell'intera competizione.

C'è da dire che mola è una piattaforma di streaming in rampa di lancio, che permette, al costo di 3,99 € al mese, di osservare numerosi campionati internazionali, per amanti del calcio estero, tra cui quello argentino, brasiliano e greco. Le due squadre che si oppongono nel contesto della finale sono rivali storiche, sia sul campo che per nazionalità, essendo il Boca Juniors una delle rappresentanti argentine più famose di sempre e il Fluminense squadra brasiliana particolarmente conosciuta in tutto il mondo. La partita inizierà alle ore 21.00 delle 4 novembre del 2023, nel contesto della finale del torneo sudamericano.

Chi è favorita tra Boca Juniors e Fluminense?

Dopo aver indicato a che ora inizia e dove vedere in TV e in streaming la finale di Copa Libertadores, è possibile sottolineare anche quale sia la favorita tra le due squadre che scendono in campo per ottenere il tanto ambito trofeo sudamericano. Entrambe le squadre vengono da un percorso vincente, che le ha portate in finale, anche se con risultati e partite completamente differenti, soprattutto per numero di goal totali segnati all'interno della competizione. Se il Fluminense, infatti, può contare sul suo attaccante principale, Cano, che ha segnato ben 12 gol nella competizione (sei dei quali sono arrivati nelle quattro partite di quarti di finale e semifinale), per il Boca Juniors il percorso è stato completamente differente, con meno goal segnati (addirittura prima del gol di Cavani, nella semifinale di ritorno col Palmeiras, c’è stato un digiuno di ben 345 minuti) e con una distribuzione maggiore delle reti. Soprattutto per questo motivo è la squadra brasiliana a partire favorita.

Tuttavia, c'è da sottolineare che le differenze sono minime: una finale è una partita a sé in cui, nonostante il percorso delle due squadre durante la competizione, le differenze tendono ad appiattirsi, soprattutto in virtù di un clima completamente differente che è dettato anche dall'esperienza. Nel corso della sua storia, il Boca Juniors è una delle squadre che ha vinto più volte la competizione sudamericana e, per questo motivo, può portare in campo la grande esperienza della sua nobile storia.

I numeri, d’altronde, sono lì a dimostrarlo: questa è la 12esima finale di Libertadores che verrà disputata dagli “xeneizes”: se gli uomini di Almiron dovessero alzare la coppa verrebbe eguagliato il record di vittorie che oggi appartiene ancora all’Independiente. Interessante notare però che il Boca Juniors non vince la massima competizione continentale per club ormai dal 2007: nella finale col Gremio risultò decisivo Juan Roman Riquelme, uno dei calciatori più amati di sempre alla “Bombonera”, con una doppietta. Il “mudo”, peraltro, potrebbe essere protagonista anche di questa vittoria visto che oggi ricopre un ruolo dirigenziale.

Di contro, il Fluminense è sicuramente la squadra che parte coi favori del caso, avendo una formazione ben più pronta in campo e, soprattutto, in grado di dimostrarsi molto più prolifica nel corso della competizione. Gli uomini di esperienza sono tanti, alcuni hanno raccolto una miriade di successi anche in Europa (Marcelo, ad esempio), senza dimenticare che il gioco che esprime l’undici di Fernando Diniz (intanto c.t. ad interim del Brasile in attesa del sospirato arrivo di Carlo Ancelotti) è di certo uno dei più spettacolari e offensivi del continente.

Naturalmente, si giocherà sul campo neutro del Maracanã che, nonostante non sia lo stadio di casa del Fluminense, si trova in Brasile, dunque dando un piccolo vantaggio territoriale al Fluminense che, per questo motivo, dovrebbe partire favorito sull'avversario. Non resta che attendere il fischio d'inizio.