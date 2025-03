Bodo/Glimt - Lazio, occhio ai cartellini: chi rischia la squalifica per il ritorno

Missione compiuta, la Lazio è ai quarti di finale di Europa League. I biancocelesti hanno eliminato il Viktoria Plzen e al prossimo turno dovranno affrontare il Bodo/Glimt. La sfida, valida per l'andata, è in programma il 10 aprile alle 18:45 e disputerà in trasferta al Aspmyra Stadion. Servirà un'altra prova di carattere degli uomini di Baroni, ma anche di attenzione e in particolare ai cartellini. Rovella salterà la gara d'andata per il rosso rimediato a Plzen e le due giornate di squalifiche inflitte. Patric è l'unico diffidato, se dovesse essere ammonito dovrà scontare la squalifica e dunque, saltare il ritorno all'Olimpico il 17 alle 21.

Sono "salvi" invece, Gila, Guendouzi, Isaksen, Romagnoli, Tchaouna e Vecino, fermi a due ammonizioni. Con un giallo in Norvegia entrerebbero in diffida, ma ricordiamo dopo i quarti i cartellini accumulati vengono azzerati. Cambia la regola in caso di squalifica perché questa non si azzera e così, se dovessero essere sanzionati in entrambe le gare contro i norvegesi e la Lazio passare il turno, salterebbero l'andata della semifinale (in poche parole i sei biancocelesti devono evitare di ricevere due gialli nelle due gare dei quarti per essere certi di non essere squalificati).

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE