Non solo Europa League, nella giornata di oggi scenderanno in campo anche le squadre impegnate nella nuova competizione europea: la Conference League. La Roma di José Mourinho sfiderà il Bodø/Glimt nella non certo calda Norvegia. Una trasferta che certamente avrebbero voluto evitare i giallorossi che domenica sera saranno impegnati nel big match contro il Napoli. Nel video pubblicato sui social dall'allenatore si sentono anche alcuni commenti dei calciatori infreddoliti dalla bassissima temperatura, dal vento e dalla neve. "È solo colpa nostra" dice Cristante, "È la penitenza per il campionato di m***a dell'anno scorso", aggiunge Mancini. Insomma l'umore non è proprio dei migliori.

