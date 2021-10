Lazio, niente pause per Immobile: il bomber vuole sbloccarsi in Europa League

Non si ferma la Lazio, non si ferma Ciro Immobile. I biancocelesti stasera torneranno in campo contro il Marsiglia per la terza gara del girone di Europa League e Sarri si affiderà ancora una volta al suo bomber lì davanti. Come sottolineato dallo stesso tecnico in conferenza stampa Ciro è talmente importante per l'economia della squadra che è difficile pensare di fare a meno di lui, soprattutto in un match così importante. L'ultima gara europea, quella con la Lokomotiv, fu l'unico motivo che costrinse Sarri a rinunciare all'attaccante a causa di un infortunio.

NUMERI - Ora Immobile sta bene ed è pronto a riprendersi in mano l'attacco della Lazio. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei il centravanti partenopeo si è portato a sole due marcature da Silvio Piola, miglior bomber della storia biancoceleste con 159 gol. Nella stagione 2017-2018 fu il capocannoniere dell'Europa League insieme ad Aduriz con 11 reti, quest'anno non si è ancora sbloccato e quella di stasera può essere l'occasione giusta.

