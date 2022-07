Bologna, che sorpresa: Mihajlovic fa visita alla squadra e contro la Lazio...

Una sorpresa bellissima quella ricevuta dai giocatori al termine dell'allenamento di ieri: Mihajlovic li è andati a trovare a Casteldebole...

Quella di ieri è stata una giornata speciale per il Bologna e per i suoi giocatori. Come ogni mattina nel corso della preparazione, la squadra era scesa in campo per allenarsi. Al termine della sessione, però, li aspettava una bellissima sorpresa: Sinisa Mihajlovic li ha raggiunti al campo di Casteldebole sorridente ed emozionato, come confessato da un tifoso falsineo ai microfoni della Gazzetta dello Sport. A testimoniare e raccontare la mattinata di "Sini" al centro di allenamento dei rossoblu, è stata la moglie Arianna con post e foto su Instagram. L'allenatore ha salutato tutti, dai giocatori allo staff, passando per i dirigenti. Ha voluto dare un segnale forte alla squadra, ha voluto mostrare la sua vicinanza, la sua voglia di lottare insieme a loro.

Ai suoi ragazzi ha chiesto una grande stagione, lui dal canto suo cercherà di esserci il più possibile, il suo temperamento è forte e la sua determinazione tanta, ha trasmesso serenità e sicurezza ai suoi uomini, come un padre fa con i figli. L'obiettivo di Mihajlovic, ora, è quello di esserci nelle prime sfide ufficiali: in Coppa Italia contro il Cosenza l'8 Agosto e, soprattutto, allo Stadio Olimpico il 14 Agosto contro la sua Lazio, davanti a quei tifosi che, se ci sarà, coglieranno l'occasione per trasmettergli tutto l'amore che provano nei suoi confronti.