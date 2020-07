Bologna, Di Vaio e il team manager Fini salvano la vita ad una donna

Una bella storia finita in un lieto fine quella di cui si sono resi protagonisti Marco Di Vaio e Tommaso Fini, team manager del Bologna. Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti i due si trovavano a Pinzolo per un sopralluogo in vista del ritiro estivo dei felsinei quando hanno notato una coppia in difficoltà. La donna infatti si stava accasciando al suolo dopo aver avuto un malore e grazie alla tempestività con cui sono stati chiamati i soccorsi e al massaggio cardiaco fatto proprio da Fini la signora risulta ad oggi essere, dopo aver subito una piccola operazione, fuori pericolo.

Lazio, traguardo importante per Milinkovic: con il Sassuolo 200 presenze

Diritti tv, lunedì assemblea di Lega: linea dura verso Sky?

Torna alla home page