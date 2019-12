Bologna, immenso Sinisa: nienti voli di linea e lui noleggia un aerotaxi

Le parole non sono mai abbastanza per descrivere un guerriero. Mai banale e scontato, sempre lo stesso Sinisa, quello di sempre. Un leone dentro e fuori dal campo. Mihajlovic volerà in Serbia, ma non può farlo ancora con dei voli di linea. Per questo ha deciso di noleggiare un aereo privato che lo porterà fino al suo paese, dove vivono ancora la mamma e il fratello. Poche ore più tardi tutti e tre si imbarcheranno nuovamente verso Roma, dove avranno modo di passare insieme il Natale. Ma questo è soltanto l'inizio. Stando a quanto riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, Sinisa non sembra intenzionato a perdersi la gara dei suoi in trasferta a Lecce. Per questo sabato, con lo stesso aereo privato, volerà alla volta di Brindisi, per poi raggiungere in macchina Lecce, nell'albergo dove è previsto il ritiro della squadra. Domenica pomeriggio infine, farà ritorno nella Capitale.

