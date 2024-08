Bologna, Italiano elogia Casale: "Si sente apprezzato, è un difensore forte"

TUTTOmercatoWEB.com

In conferenza stampa il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato del nuovo innesto dei rossoblù Nicolò Casale, arrivato dalla Lazio in prestito con diritto di riscatto. Manca ancora l'ufficialità, ma il centrale sarà presto a disposizione dell'ex tecnico del Verona. Queste le sue parole: "Ho parlato con Casale e la prima domanda che gli ho fatto è stata 'sei contento?'. Non vede l'ora di iniziare, si è sentito apprezzato e quando è così si parte da una buona base. Mettiamo dentro un calciatore forte, che lavora individualmente e di reparto. Completiamo la difesa con un elemento importante".