Bologna - Lazio, gli emiliani in campo con la maglia verde: il motivo

Verde speranza: il Bologna si augura che la maglia che indosserà oggi sia di buon auspicio. In settimana, il club ha festeggiato il suo 110esimo anno di età. Un anniversario importante, che società e tifosi si augurano non finisca come quello del centenario: la maglia celebrativa che ricalcava quella storica dello scudetto 1925 non portò grande fortuna, le due sfide nelle quali i rossoblu la indossarono si risolsero entrambe in sconfitte. Per questo, quella casacca è stata bandita. Piuttosto, meglio puntare sulla scaramanzia e affidarsi alla nuova terza maglia, verde per l'appunto, in edizione limitata (ne sono stati creati solo 1909 pezzi). Come ricorda Tuttobolognaweb.it, è comunque una maglia piena di storia, per gli emiliani, utilizzata già negli anni '20 per scrollarsi di dosso la cattiva sorte: la maglia bianca portò male sia a Bologna che Genoa. E allora, via con il verde della nuova casacca, disegnata da Macron.

BOLOGNA - LAZIO, MIHAJLOVIC POTREBBE ESSERE IN PANCHINA

BOLOGNA - LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI

TORNA ALLA HOMEPAGE