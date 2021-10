Bologna - Lazio, le probabili formazioni: cambia la difesa, Immobile non ce la fa

PROBABILI FORMAZIONI - Superato abbastanza agevolmente l'ostacolo Lokomotiv Mosca in Europa League, la Lazio torna in campo in campionato dopo il grande successo nel derby contro la Roma. Ad attendere i biancocelesti ci sarà il Bologna, protagonista di un avvio di campionato abbastanza altalenante e reduce dal brutto KO contro l'Empoli. Il match del Dall'Ara è in programma domenica 3 ottobre con calcio d'inizio ore 12:30. Sarri mette ancora mano al suo undici titolare e ovviamente cambia qualcosa rispetto alla sfida di giovedì. Tra i pali torna Reina che prende il posto di Strakosha. In difesa Marusic si riprende il posto a destra, mentre Luiz Felipe farà coppia con Acerbi. A centrocampo vanno verso una maglia da titolare tutti e tre i big del Comandante: Milinkovic, Lucas Leiva e Luis Alberto. In attacco c'è qualche dubbio in più. Scelte abbastanza obbligate sugli esterni. Vista l'indisponibilità di Zaccagni, saranno ancora Pedro e Felipe Anderson le ali del 4-3-3. Le condizioni di Immobile non lasciano dubbi: uscito nel primo tempo della gara con il Lokomotiv per un problema al flessore, il bomber, nonostante si sia fermato in tempo, non riuscirà a recuperare in tempo per la partita. Muriqi è pronto a sostituirlo.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All. Mihajlovic

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro. All. Sarri

Pubblicato il 1/10