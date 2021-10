Bologna - Lazio, Sinisa Mihajlovic e il saluto ai tifosi biancocelesti - FOTO

Poco prima del fischio d’inizio del match tra Lazio e Bologna, Sinisa Mihajlovic si è recato sotto il settore ospiti per salutare i tifosi biancocelesti. Una gara doppiamente emozionante per lui, non solo dal punto di vista professionale. Il serbo è stato un calciatore biancoceleste, rimasto nel cuore dei supporters che non dimenticheranno mai le sue punizioni e che da sempre gli fanno sentire il loro affetto.

