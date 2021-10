Bologna - Lazio, Parolo: "Muriqi deve dimostrare l'investimento fatto"

Parolo a Dazn prima di Bologna-Lazio: "Ho visto due Bologna finora, uno concreto e poi uno meno concentrato. Il ritiro gli è servito per ricompattare la squadra, che ha un grosso potenziale e oggi vorrà dimostrarlo. Medel su Muriqi sarà interessante, sarà uomo su uomo. Immobile? Non si risparmia mai, c’è sempre e condiziona il modo di giocare, vuoi esaltare le sue caratteristiche. quando manca non sei abituato a trovare il modo di servire una punta diversa. Muriqi va meno in profondità e i compagni devono adeguarsi al giocatore. È l’occasione per Vedat, ha fatto buone prestazioni ma il secondo anno deve dimostrare l’investimento fatto. Avrà poche occasioni ma deve sfruttarle".