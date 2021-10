Bologna, Mihajlovic: "Contro la Lazio daremo tutto ma se qualcosa andrà storto..."

E' stata una settimana difficile in casa Bologna. La sconfitta contro l'Empoli ha portato a malumori all'interno della squadra e della società oltre che alla decisione del tecnico di portare la squadra in ritiro. Alla vigilia della gara contro la Lazio, in programma domenica alle 12:30, Mihajlovic è intervenuto nella consueta conferenza stampa: "Quando la squadra perde è sempre colpa mia. E questo vale anche per domani: chiedo al pubblico di non fischiare i giocatori, di lasciarli giocare. Il pubblico bolognese si è sempre dimostrato maturo, e spero che anche domani sostengano i ragazzi durante la partita, che è una sfida difficile. A fine partita, se non sarà andato bene qualcosa, sono io a dover essere fischiato, perché la squadra la metto in campo io".

LAZIO - "La Lazio è un'ottima squadra. Anche l'ultima partita in Europa League gli ha fatto più del bene che del male. E' una squadra forte, completa, fisica, con grandi individualità. Sanno attaccare bene e difendere altrettanto bene. Sarà dura ma sono molto fiducioso visto come ci siamo allenati in settimana".

