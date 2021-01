Bologna, Mihajlovic: "In squadra non ho dei picchiatori, giochiamo a calcio. Sugli arbitri..."

Alla vigilia di Genoa - Bologna, il tecnico dei felsinei Sinisa Mihajlovic, si è così soffermato sul tema degli arbitri in conferenza stampa: "L'arbitro deve avere una buona gestione psicologica della gara, tutti sono buoni ad ammonire, ma bisogna anche capire i momenti. Non esiste che ogni fallo sia un'ammonizione. In squadra non ho dei picchiatori, giochiamo a calcio e non andiamo a menare. Gli arbitri dovrebbero fare tutti come Orsato: spiegare, capire le situazioni. Io ho fiducia negli arbitri, so che abbiamo arbitri bravi, però a volte certe cose non mi stanno bene e non posso star zitto ".

