Lazio, Pereira si gode Roma: "Come mi piace questa città" - FT

Aveva lasciato il campo poco prima del fischio finale con la Fiorentina, Andreas Pereira. La polemica scoppiata poco dopo però è stata subito spenta, e nella giornata di ieri, il belga ha siglato una doppietta in allenamento. Il centrocampista si candida ora ad avere più spazio nel match di domenica contro il Parma, e nel frattempo, come riporta lui stesso in una storia Instagram, si gode il tempo libero visitando e apprezzando la città di Roma: "Come mi piace questa città " .

