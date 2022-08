Bologna, Mihajlovic: "Peccato per quello che è successo con la Lazio"

Sinisa Mihajlovic è tornato a parlare in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Lazio. Per il Bologna domani ci sarà la sfida contro l'Hellas Verona e, alle domande dei giornalisti, il tecnico ha risposto alla stampa tornando anche sulla disfatta di Roma. Questo il suo intervento: "Abbiamo parlato in settimana, è stato un peccato per quello successo a Roma, la nostra gestione emotiva deve essere molto migliore, dobbiamo gestire gli eventi non subirli. 5 gialli, 1 rosso, tutti falli disfunzionali per il nostro gioco, nessuno di quei falli era una chiara occasione da gol per la Lazio. Dobbiamo fare meglio, non dobbiamo farci male da soli. Ci servirà da scuola, forse ho sbagliato anch'io con i cambi, ma avevo Arna, Soumaoro e Sansone ammoniti, tutti e tre teste calde. Non li ho sostituiti prima dell'intervallo perché mancava poco, poi invece è successo quello che è successo. Anche il secondo fallo di Soumaoro non era funzionale, poteva evitare non sarebbe successo nulla. Dovevamo evitare quella situazione, fa male, non abbiamo gestito bene e mi dispiace. Domani dobbiamo avere una migliore gestione emotiva, essere aggressivi ma fare attenzione alle ammonizioni. Era la prima partita, domani affrontiamo una buona squadra, non illudiamoci che ha preso 9 gol in due partite, sono forti e dovremo essere molto attenti, facendo attenzione ai loro contropiedi e alle loro palle inattive. Non abbiamo giocatori alti come i loro".