Bologna, Mihajlovic può sorridere: da domani torna a dirigere gli allenamenti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sinisa Mihajlovic è pronto a tornare in campo. Il tecnico del Bologna nella giornata di lunedì è stato dimesso dall'ospedale Sant'Orsola dove era ricoverato a causa della ricomparsa della leucemia. Le analisi hanno dato responso positivo e i medici il loro ok per far si che l'allenatore possa tornare in campo. Come riferito da Sportmediaset l'ex biancoceleste sarà a Casteldebole a dirigere l'allenamento dei suoi già domani mattina. L'obiettivo è quello di essere in panchina già per la prossima gara contro il Venezia in programma domenica.