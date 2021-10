Bologna, nessun focolaio dopo la positività di Adama Soumaoro

La positività al Covid-19 di Adama Soumaoro ha lanciato l'allarme di un possibile focolaio nel Bologna, ma il giro di tamponi effettuato ieri non ha evidenziato nessun nuovo caso. Il difensore francese si è poi scoperto essere uno dei due componenti della rosa rossoblù non ancora vaccinato. Oggi ci saranno dei nuovi controlli e non è escluso non ce ne siano di nuovi nei prossimi giorni per prevenire qualsiasi pericolo.

INIZIATIVE - La società emiliana, in vista della partita di domenica alle 12:30 contro la Lazio, ha deciso che prima del fischio d'inizio i ragazzi di BFC Senza Barriere (scuola calcio per ragazzi con disabilità) saranno sotto la Curva Bulgarelli. Inoltre verrà mandata sui maxischermi l'immagine di Patrick Zaki, lo studente bolognese detenuto da 20 mesi in Egitto.