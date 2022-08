Bologna, preso un centrale dal Belgio: non ci sarà contro la Lazio

Colpo in entrata chiuso per il Bologna che prende Jhon Lucumí dal Genk. Il club rossoblu ha scelto il difensore classe 1998 come sostituto di Theate. Alla società belga andranno 8 milioni di clausola rescissioria del giocatore. Il colombiano sarà in città nella giornata di domani per svolgere le visite mediche e dunque non sarà a disposizione di Mihajlovic per la prima giornata di campionato in programma questo pomeriggio alle 18:30 contro la Lazio.