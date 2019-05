Bologna, Saputo su Mihajilovic: "Ottimismo sulla sua permanenza"

Sembra destinato a rimanere a Bologna Sinisa Mihajlovic. Dopo la partita di ieri sera, l'ex difensore della Lazio ha parlato con il presidente Saputo. L'italo-americano poi, in conferenza stampa, ha rilanciato le ambizioni: "Di questo progetto abbiamo parlato con Sinisa che nei prossimi giorni ci farà sapere se vorrà essere dei nostri. Ai tifosi prometto di costruire un Bologna divertente e che non ci faccia soffrire. C'è ottimismo sulla permanenza di Sinisa? Sì. Ieri abbiamo avuto un bell'incontro. I nostri e i suoi obiettivi sono in linea. L'esperienza qui per lui è stata molto positiva. Posso dire che sono ottimista. Abbiamo parlato di giocatori e di quello di cui abbiamo bisogno. Nei prossimi 10-15 giorni ci sarà la risposta e un comunicato della società".