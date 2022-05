Bologna, Zazzaroni: "Ecco quale sarà il futuro di Mihajlovic..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nella serata di lunedì a Bologna è andato in scena un incontro importante tra il presidente rossoblù Joey Saputo e il tecnico Sinisa Mihajlovic. L'appuntamento è stato anticipato da voci che davano l'allenatore serbo in uscita a favore di un arrivo di Igor Tudor che sta per lasciare l'Hellas Verona. Durante la trasmissione Tiki Taka Ivan Zazzaroni ha rivelato l'esito dell'incontro, leggendo un messaggio ricevuto direttamente da Mihajlovic: "Ho un messaggio delle 23,17 di Sinisa che mi dice tutto ok, resto al Bologna". Dubbi chiariti, la storia tra Mihajlovic e il Bologna prosegue.