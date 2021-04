Boniek attacca Agnelli: "Voleva fare la Superlega per aiutare il calcio? Mi viene da ridere"

Continua a far parlare di se la Superlega nata e crollata in sole 48 ore causando un terremoto che ha scosso il mondo del calcio. Il vicepresidente della Uefa, Zbigniew Boniek ne ha parlato sulle pagine de il Corriere dello Sport mandando più di una frecciatina ad Andrea Agnelli: "Sono un uomo di sport. Per me i valori e la sincerità vengono prima di qualsiasi altra cosa. Ho letto le interviste ad Andrea Agnelli. E ho scoperto che si voleva fare la Superlega per aiutare il mondo del calcio. Mi viene da ridere. Ad avere problemi economici sono proprio quei club lì. Perché non sanno gestire le loro risorse. L’ossessione di vincere ha sconfitto il controllo sui costi".

