Borghi: “L’Inter ha accelerato ma occhio a Lazio, Milan e Atalanta”

Il 2021 si è concluso nel migliore dei modi per l'Inter che, con un filotto di vittorie, si è presa la testa del girone. Di questo ha parlato Stefano Borghi su Tuttomercatoweb. Il giornalista di Dazn ha analizzato il percorso della squadra nerazzurra che avrà un inizio di 2022 tutt'altro che semplice. Gli uomini di Inzaghi, nel giro delle prime settimane, affronteranno Lazio, Milan, Atalanta e Napoli. Una serie di partite che potrebbe dire tanto sul futuro di Lautaro e compagni. Questo il commento di Borghi: "L’Inter che ha chiuso il girone di andata con un’accelerazione bruciante che l’ha portata in vetta con margine. Un margine però non ancora definitivo, anche perché nelle prime sei giornate del 2022 la banda di Inzaghi incrocerà Lazio, Atalanta, Milan e Napoli: sarà subito un filotto cruciale, ma la sensazione, ora come ora, è che il problema sia soprattutto per le altre…