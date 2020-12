Borussia Dortmund - Lazio, il club suona la carica sui social - FT

Matchday, giorno di gara per la Lazio in Champions League. Una partita fondamentale quella contro il Borussia Dortmund, che può valere il definitivo passaggio del turno e quindi l'accesso alla fase ad eliminazione diretta della competizione. Il club biancoceleste ha pubblicato sui suoi canali social l'usuale post del matchday, per suonare la carica contro i gialloneri.