Borussia Mönchengladbach: un iPad, gli ultimi minuti della gara dell'Inter... e una pazza esultanza! - VIDEO

Conclusa la propria partita contro il Real Madrid, i calciatori del Borussia Mönchengladbach hanno seguito gli ultimi minuti dalla gara tra Inter e Shakhtar Donetsk su un iPad, lasciandosi andare a una pazza esultanza al triplice fischio. Nonostante la sconfitta, i tedeschi si sono classificati secondi nel proprio girone, strappando il pass per gli ottavi di finale. La squadra di Conte rimane invece a bocca asciutta: per de Vrij e compagni niente Europa.

Borussia Monchengladbach's players watched the end of the Inter game on an iPad 🙏



And they went CRAZY when they realised they were through to the last 16



FOOTBALL ❤️ pic.twitter.com/9u2bZdOmfD