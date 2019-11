Bosnia - Italia, la diretta: dove vedere la partita in tv e in streaming

Saranno due lunghe settimane senza calcio, senza Lazio. Lunghe ma dolci, vista la posizione in classifica della squadra di Inzaghi, che in occasione della sosta per le nazionali perderà diversi elementi in giro per il mondo. Non si allontaneranno poi troppo Acerbi e Immobile, impegnati con l'Italia di Mancini questo venerdì (15 novembre ndr) in Bosnia. Allo stadio Bilino Polje, Dzeko, Pjanic e compagni affronteranno gli azzurri ormai quasi certi dell'eliminazione, al contrario di un'Italia che vorrà vincere ma che ha già staccato il pass per Euro 2020. Il fischio d'inizio sarà alle 20:45 e la partita verrà trasmessa in diretta da Rai Uno, che la renderà visibile anche in streaming tramite RaiPlay (scaricabile come app per tablet e smartphone, e raggiungibile da browser online tramite pc).

ITALIA, LA SECONDA MAGLIA PER EURO 2020

ITALIA, MANCINI PARLA DI IMMOBILE IN CONFERENZA STAMPA

TORNA ALLA HOMEPAGE