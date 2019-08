Bournemouth - Lazio, rivivi la vittoria con gli scatti de Lalaziosiamonoi.it

Buon test, questa sera, contro il Bournemouth. La Lazio vince in rimonta contro la squadra inglese, per un risultato di 3-4. Doppietta di Correa, gol di Parolo e di Luis Alberto. Bell'atteggiamento, per i biancocelesti, emersi nella lunghezza dopo un avvio più timido contro una squadra, comunque, molto più in avanti nella preparazione. Sesta vittoria in amichevole, nella pre-season biancoceleste. In attesa del prossimo test con il Parderborn, rivivi questa serata con gli scatti de Lalaziosiamonoi.it.

