Braga, Horta punta la Lazio: "Dobbiamo vincere per passare"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Brutta sconfitta per il Braga nell'ultima giornata di Europa League. Ha avuto la meglio l'Union Saint-Gilloise, che ha vinto in casa per 2-1. Nel post partita, ai microfoni di DAZN, il centrocampista dei portoghesi Ricardo Horta si è espresso sulla gara proiettandosi anche verso l'ultima giornata contro la Lazio. Queste le sue parole: “Mi tengo alcune cose positive, ma il campo oggi era ingiocabile. La UEFA non può permettere che questo accada, non si può giocare a calcio così. È stato un problema per entrambe le squadre, ma a noi ha dato molto fastidio. Non abbiamo mai smesso di lottare comunque. Aritmeticamente è ancora tutto possibile e credo che possiamo qualificarci al prossimo turno. La nostra situazione in classifica non è quella che volevamo, ora dobbiamo battere la Lazio nell'ultima giornata per andare avanti”.