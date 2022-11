Braglia: “Ecco cosa penso di Sarri. Tra Roma e Lazio…”

TUTTOmercatoWEB.com

Ai microfoni di TMW, Simone Braglia ha commentato alcuni temi caldi del campionato. Tra questi, l’ex portiere si è soffermato sul momento di Lazio e Roma facendo un punto in vista del derby di domenica. Queste le parole: “A me piace più il progetto della Roma che quello della Lazio. La Roma è impostata meglio, ma è solo una mia opinione. Come maturità e prospettiva è messa meglio. Credo nella pragmaticità che ti danno certi allenatori che ti permettono di vincere. Sarri?Probabilmente l'allenatore non riesce a dare una mano, ognuno ha il proprio trascorso. L'esperienza insegna che affronti certi impegni in maniera diversa"

