Lazio, Giordano: "Conference un problema ulteriore. Luis Alberto? Credo abbia..."

Sarà dura in casa Lazio digerire la sconfitta rimediata ieri allo stadio de Kuip di Rotterdam contro il Feyenoord. La squadra di Sarri esce dall'Europa League e a febbraio dovrà giocare gli spareggi di Conference. Su quanto accaduto ieri e non solo ha detto la sua anche Bruno Giordano ai microfoni di Radiosei: "La Conference è un problema ulteriore che dovrai affrontare. Questa è una squadra che ha difficoltà a trovare motivazioni in Europa League, figuriamoci in questa competizione. Inoltre c’è il problema del calendario che ora si complica. Ora devi finire questo mini-ciclo nel modo migliore, l’obiettivo è mantenere almeno questa posizione. Poi avrai tutto il tempo di riordinare le idee, sperando che si possa fare qualcosa sul mercato almeno in attacco".

DERBY - "Ci dobbiamo aggrappare alla storia di questa gara che dice che non conta come ci arrivi. Ma temo che posa pesare molto il momento negativo che si sta vivendo, da questo punto di vista devi sperare che venga fuori la prestazione perfetta. Sinceramente preferirei approcciare al derby con i presupposti della Roma. Luis Alberto? Credo che ci sia qualche problema con il tecnico, mi auguro che in questi due giorni il ragazzo dimostri di volerla davvero questa partita. Temo che non giocherà dall’inizio, ma lo spero".