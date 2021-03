Braglia: "L'alternanza non fa bene ai portieri, vedi Roma e Lazio. Sul quarto posto..."

L'ex portiere di Serie A Simone Braglia ha parlato dell'alternanza tra i pali e della lotta per il quarto posto. Queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio: "Nell'ottica della gestione dei portieri, l'alternanza non fa bene. Tutte quelle che lo hanno fatto, hanno comunque dei problemi, vedi Lazio e Roma per esempio. Quarto posto? Per me non ci va l'Atalanta in Champions ma il Napoli. Gattuso vincerà anche a Roma".