Braglia spiega: "La Lazio ha mancanze nel gestire la partita e..."

È ancora negli occhi di tutti la sonora sconfitta della Lazio per 0-6 contro l'Inter. I biancocelesti puntano subito a rialzarsi contro il Lecce al Via del Mare il prossimo sabato. A questo proposito l'ex portiere Simone Braglia ha parlato ai microfoni di TMW Radio del momento della squadra di Baroni. Ecco cosa ha detto: "La Lazio ha giocatori che come esperienza ne hanno meno rispetto a quelli dell'Inter. Nella gestione della partita ha delle mancanze. Le rose che hanno giocatori che sanno lottare per certi obiettivi, quando arrivano a prendersi le responsabilità per ottenere certi obiettivi non si nascondono. Per me può essere un ko che può avere delle ripercussioni, nel breve periodo. Affrontare un 6-0 nella partita seguente non è semplice".