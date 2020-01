Brescia, Lanna: "Lazio fortissima, ma siamo stati in partita fino alla fine"

Salvatore Lanna, vice dell’allenatore del Brescia Corini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sconfitta rimediata al Rigamonti contro la Lazio: “La squadra ha fatto molto bene, dopo l’espulsione ci siamo ricompattati ed abbiamo fatto un grande secondo tempo. Abbiamo concesso poco alla Lazio, un peccato perdere una partita così al 92’. Abbiamo incontrato una squadra fortissima, ma siamo stati in partita fino alla fine. A questi ragazzi c’è da fare un grande applauso. Balotelli? Sta facendo un percorso di crescita, oggi ha fatto una partita importante anche dal punto di vista fisico, ha fatto un bel gol, ci sta dando tanto, deve continuare così, c’è ancora un importante margine di miglioramento. Tonali tra dieci anni? Non lo so, Sandro ha fatto una grande partita, peccato averlo dovuto togliere perché era molto stanco, ha fatto veramente bene anche da interno. Dobbiamo rimboccarci le maniche, pensare che questa è la strada giusta. Occorre recuperare i punti persi oggi e a Parma domenica contro il Genoa”.

Subito dopo, il secondo di Corini ha risposto alle domande dei cronisti presenti nella sala stampa del Rigamonti nel corso della consueta conferenza: "Non ci gira bene in questo momento, abbiamo fatto una bella partita. Siamo anche ripartiti bene, abbiamo avuto una buona occasione con Bisoli. L’amarezza è per i ragazzi che hanno dato tutto e ci ritroviamo con un pugno di mosche in mano. Possiamo competere al nostro scudetto che è la salvezza. Tonali aveva qualche problemino, ha chiesto lui il cambio. Non mi sento di dire nulla sull’arbitro, l’espulsione e il rigore c’era. Siamo amareggiati La Lazio è una squadra fortissima, riesce a portare dalla sua parte le partite negli ultimi minuti. Ha tante frecce nell’arco, tanti bravissimi a volte rimangono fuori. Anche per questo la nostra prestazione è stata ottima. Nel secondo tempo siamo stati qualitativi nell’uscita, poi negli ultimi minuti è normale che venga meno la lucidità".

