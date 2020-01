Brescia - Lazio, Ambrosini: "Inzaghi, credi nello scudetto. E Caicedo..."

BRESCIA - LAZIO - Nel pre partita di Brescia-Lazio nello studio di Sky ha parlato Massimo Ambrosini, commentando il match e i sogni dei biancocelesti: “Si inizia a intravedere uno scenario diverso rispetto al solo piazzamento in Champions per la Lazio, si intravede una luce per il gioco espresso e per la qualità messa in campo. Legittimamente, la squadra di Inzaghi ha delle ambizioni per rimanere attaccata. La storia insegna che possono esserci delle sorprese, provarci non costa nulla”.

LAZIO, LE SCELTE DI INZAGHI - "Caicedo? Si mette a disposizione nel palleggio, si propone come sponda. La Lazio è forte, può sopperire a certe assenze, anche se sono pesanti come Leiva e Luis Alberto, assistman del campionato e straordinario come rendimento. Nella gestione di questi momenti, se la Lazio riesce a superarli allora può dire la sua veramente nel campionato".

