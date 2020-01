Brescia - Lazio, i convocati di Inzaghi: out due big, centrocampo risicato

Sarà la Lazio a inaugurare il 2020 della Serie A. Lo farà sul campo del Brescia, in quel Rigamonti espugnato per l'ultima volta 9 anni fa (poi 8 stagioni consecutive in B per le Rondinelle, ndr). E lo farà senza due big come Luis Alberto e Lucas Leiva - squalificati -, con Lukaku e Vavro ancora out per infortunio. Per il resto anche Cataldi e Immobile, i due giocatori che lasciavano più in apprensione, sono stati recuperati. Ciro sarà al centro dell'attacco, Danilo potrebbe invece partire dalla panchina a favore di Correa, arretrato nel ruolo di mezzala. Intanto mister Inzaghi ha diramato la lista dei convocati:

Portieri: Guerrieri, Strakosha, Proto

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Marusic, Patric, Radu, Silva

Centrocampisti: André Anderson, Berisha, Cataldi, Jony, Lulic, Milinkovic, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile

