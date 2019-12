Brescia - Lazio, la diretta: dove vedere la partita in tv e in streaming

BRESCIA - LAZIO - Dopo la sosta natalizia riparte il campionato. La Lazio di scena a Brescia cercherà la nona vittoria consecutiva in Serie A per continuare a sognare la Champions League e, perché no, anche qualcosa in più. Il match contro le rondinelle di Corini e Balotelli è in programma domenica 5 gennaio alle ore 12:30. Per chi non potrà recarsi allo stadio e raggiungere così il Rigamonti di Brescia, la partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che metterà a disposizione i canali Sky Sport Serie A e Sky Calcio. Per gli abbonati, inoltre, il match sarà a disposizione - tramite Sky Go - anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet.

