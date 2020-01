Brescia - Lazio, tanti falli fischiati contro i biancocelesti: è record stagionale

Ancora all'ultimo respiro, la Lazio espugna il Rigamonti di Brescia e torna a casa con una vittoria al cardiopalma. Per conquistare i tre punti, i biancocelesti non hanno ceduto un centimetro in campo. Tanta lotta a centrocampo, massimo sforzo per superare un avversario che, in 10 uomini, si è chiuso nella propria area di rigore per non subire gol. Tanta foga agonistica, dunque, ma il fischio del direttore di gara ha spesso penalizzato gli uomini di Inzaghi. Come riporta Lazio Page, sono stati ben 23 i falli fischiati contro i giocatori della Lazio. Questo sancisce un record stagionale, almeno 7 falli in più di ogni altra gara di quest'anno.

LAZIO, INZAGHI IN CONFERENZA

LAZIO, ESCLUSIVA A ERIKSSON

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE