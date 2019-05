Briga: "Dobbiamo ringraziare la Lazio". E su Inzaghi...

Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno sposato la causa biancoceleste. Anche il cantante Briga è di solida fede laziale, e ai microfoni di Gol Deejay lo ha sottolineato: "Nella sua storia ultracentenaria la Lazio non ha vinto tanto. Mio padre non è stato abituato a tanti trofei, io invece sono stato più fortunato avendo vissuto da giovane la Coppa delle Coppe, la Supercoppa europea e lo scudetto. Quest'anno abbiamo vinto la Coppa Italia contro una grande squadra, è stata una soddisfazione enorme. Dobbiamo solo ringraziare la Lazio. Certo, in campionato siamo arrivati ottavi, si poteva fare meglio. Ma comunque grazie alla Coppa Italia si va in Europa League". Infine una battuta sul futuro della Lazio in panchina: "Speriamo che resti Inzaghi, il nostro piccolo Sir Alex Ferguson. Se cambia città? Vedo che ridi..." ha concluso rivolgendosi a Jake La Furia, di fede rossonera.