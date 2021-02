Bucchioni: "La Lazio ha le qualità per giocarsi la gara contro il Bayern Monaco"

Sale l'adrenalina in vista della gara di domani tra Lazio e Bayern Monaco in programma domani allo stadio Olimpico lle 21:00. Questa l'analisi di Enzo Bucchioni ai microfoni di Lazio Style Radio: “Quando arrivi a sfidare la squadra più forte del mondo è un segnale che hai lavorato bene, come finirà non lo so ma intanto ci sei, te la giochi. Tutti tireranno fuori il loro massimo, contro i migliori per far vedere che non sei da meno. È più facile giocarla questa gara che prepararla, scommetto che anche Inzaghi vorrebbe giocarla. Serve la felicità di essere arrivati a un certo punto ma anche la cattiveria giusta, la Lazio non ha niente da perdere e per questo affronterà la gara in modo sereno. Se riesci nell’impresa hai meriti straordinari, se non ce la fai ti diranno bravo perché sei arrivato fino a lì. La Lazio ha le qualità per giocarsi questa partita, sa cosa fare quando è in campo. Il Bayern è una macchina perfetta, è una squadra che sa giocare in modi diversi in momenti diversi della gara. I tedeschi hanno pagato la trasferta del Mondiale per Club, la Lazio può giocarsela, passare il turno sarebbe un’impresa, non può giocarsi la qualificazione ma la partita si".

