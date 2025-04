Bucciantini duro: "Per il ritorno la Lazio è sfavorita, difficile trovare un migliore"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Prima il derby poi il ritorno di Europa League all'Olimpico dove alla Lazio servirà una piccola impresa per ribaltare il 2-0 maturato a Bodo. Se mister Baroni è convinto che la rimonta sia possibile non è dello stesso avviso Marco Bucciantini che ha così commentato il ko dei biancocelesti ai microfoni di Sky Sport.

"La Lazio adesso è sfavorita, è dietro di due gol e comunque questa partita resta. Non solo non riuscivano a prendere gli avversari, non riuscivano neanche a starci vicino. La Lazio è una squadra organica, quando gioca bene è difficile trovare un peggiore, quando gioca male è difficile trovare qualcuno che si salva. L'incapacità dietro di fare muro mi ha un po’ sorpreso".

